Antalya'da Sıcak Hava ile Konyaaltı Sahili Dolup Taştı

Bir günlük tatili fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahilini doldurdu

Termometreler 30 dereceyi gösterdi, tatili fırsat bilen kent sakinleri sahile akın etti

ANTALYA - Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Antalya'da resmi tatili ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte turizm kenti Antalya'da termometreler 30 dereceyi gösterirken hafta içi olmasına rağmen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatili fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı konuklar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü Antalya sahillerinde denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise yürüyüş yaptı. Konyaaltı Varyantında ise yasak olmasına rağmen adrenalin tutkunları yamaç paraşütü yaptı.