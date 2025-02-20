Antalya'da Siber Suçlarla Mücadelede Operasyonlar Düzenlendi

Antalya'da siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışmalar yürütüldü.

Son bir haftada yapılan çalışmalarda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 5 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda ise gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise hakkında 2 ile 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sanal devriye faaliyetlerinde 26 sosyal medya hesabına işlem yapılırken, SİBERAY kapsamında 4 okulda toplam bin 134 idareci, öğretmen ve öğrenciye güvenli, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı, siber suç, siber zorbalıkla teknoloji bağımlılığı ve sosyal mühendislik konularında bilgilendirme yapıldı.