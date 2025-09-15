Haberler

Antalya'da Siber Suç Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'da polis, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Antalya'da polis ekiplerince siber suçlara yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların önlemesine yönelik şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçu kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da firari hükümlü 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
