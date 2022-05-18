Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Haberler

Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Zeki Karadeli idaresindeki 07 MBT 82 plakalı kamyonet D-400 kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarında güvenli bir bölgeye çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi.
AA / Servet Tümer - Güncel