Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Zeki Karadeli idaresindeki 07 MBT 82 plakalı kamyonet D-400 kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarında güvenli bir bölgeye çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Antalya, Güncel, Haberler

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