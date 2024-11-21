Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Seyir Halindeki Ticari Araçta Yangın Çıktı

Antalya'da Seyir Halindeki Ticari Araçta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesine seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

A.T. idaresindeki 07 DZ 361 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Alanya kara yolu Cumalı mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını yolu sağına çekerek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere ilk müdahaleyi sürücüsü yangın söndürme tüpüyle yaptı.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir kuruyemiş firmasına ait araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.