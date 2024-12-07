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Antalya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Antalya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Alanya ilçesinde E.Ç. idaresindeki otomobilin yanması sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde zarar oluştu.

E.Ç. idaresindeki 01 APP 043 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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