Antalya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şerefcan Ş. idaresindeki 07 ARD 664 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki taksi durağındaki şoförlerce yangın tüpleri ile ilk müdahale yapılan yangın, gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürdü.
Motor kısmı tamamen yanan otomobilde hasar oluştu.