Antalya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şerefcan Ş. idaresindeki 07 ARD 664 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki taksi durağındaki şoförlerce yangın tüpleri ile ilk müdahale yapılan yangın, gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürdü.

Motor kısmı tamamen yanan otomobilde hasar oluştu.