Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken İmamlı Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen jandarma ekibi yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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