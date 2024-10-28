Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ahmet Yaver'in kullandığı 59 YK 923 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 1. Gökliman Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta büyük hasar oluştu.

Sürücü Yaver, gazetecilere, eşiyle eve giderken arabanın alev alarak yandığını, canlarına zarar gelmediği için de duacı olduklarını belirtti.