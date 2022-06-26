Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı Antalya'nın Kemer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Ramazan Y. idaresindeki 06 BJV 204 plakalı otomobil, Ulupınar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan araç sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Ali Karataç - Güncel Ulupınar Antalya Kemer Güncel Haberler

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