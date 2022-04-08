Antalya'da seyir halindeki kamyonette taşınan minderler yola saçıldı - Haberler

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Antalya'da seyir halindeki kamyonette taşınan minderler yola saçıldı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da seyir halindeki kamyonette taşınan minderler yola saçıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki minderlerin yola uçuşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki minderlerin yola uçuşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-400 kara yolunda Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne seyreden bir kamyonetin kasasında yüklü minderler, rüzgarın da etkisiyle yola saçıldı. Trafikte tehlike oluşturan bu durum, kamyonetin arkasından gelen bir başka araçtaki kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşananlar nedeniyle kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Cep telefonu görüntülerinde ise minder yüklü kamyonetin bir kamyonu sollaması sırasında kasasındaki çok sayıda minderin yola saçılması, bundan habersiz sürücünün yoluna devam etmesi yer alıyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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