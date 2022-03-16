Antalya'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Uğur Can Talu idaresindeki PF W 488 Almanya plakalı otomobil Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken birden alev aldı.
Otomobili yol kenarında güvenli bir bölgeye çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Sürücü bu sırada otomobilde koliler içerisinde bulunan eşyalarını kurtararak cadde kenarına koydu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Talu, AA muhabirine, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıktığını trafiği tehlikeye sokmamak için yaklaşık 150 metre bu şekilde gittikten sonra aracını emniyetli bölgeye çektiğini kaydetti.