Antalya'da Servis Otobüsü Yaya Çarptı, 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde servis otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Antalya-Alanya D 400 kara yolunda plakası henüz öğrenilemeyen Ü.Ç. idaresindeki servis otobüsü, Kozağacı yol ayrımı mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Ali Demirkan'a (84) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Demirkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Ü.Ç. ise polis ekibince gözaltına alındı.