Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi mevkisine pikniğe giden Can Yağız (22), serinlemek için Köprüçayı ırmağına girdi. Yağız'ın bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, genci ırmaktan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı genci hastaneye kaldırdı.

AA / Servet Tümer - Güncel

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