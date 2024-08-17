Antalya'da Seraların Bulunduğu Ormanda Yangın Çıktı

ANTALYA'da Aksu ilçesinde çevresinde seralar bulunan ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bazı seraların zarar gördüğü yangına, vatandaşlar da evlerinden çektikleri hortumlarla müdahale etti.

Aksu ilçesinde, çevresinde seraların bulunduğu ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale ederken, bir yandan da evlerinin etrafındaki yanabilecek alanları ıslattı.

Helikopter ve uçakların da müdahale ettiği yangın, bazı seraların plastiklerine zarar verdi. Yangın 1 saatlik müdahaleyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alan havadan görüntülendi.