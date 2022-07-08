Antalya'da serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı Antalya'nın Finike ilçesinde serasında uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Finike ilçesinde serasında uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir serada skunk bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce seraya düzenlenen operasyonda 115 kök skunk bitkisi, şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 kilo 50 gram esrar, kenevir tohumu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli İ.G, gözaltına alındı. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Antalya Güncel Haberler

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