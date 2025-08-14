Antalya'da Sera Yangını İki Kamyoneti Kullanılamaz Hale Getirdi
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangın, yakındaki iki kamyonetin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ve polis ekiplerince kontrollü bir şekilde söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Altınova Mahallesi Okul Sokak'taki sera bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Serada başlayan yangın, yakındaki iki kamyonete sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürülürken 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel