Antalya'da Sera Yangını İki Kamyoneti Kullanılamaz Hale Getirdi

Antalya'da Sera Yangını İki Kamyoneti Kullanılamaz Hale Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangın, yakındaki iki kamyonetin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye ve polis ekiplerince kontrollü bir şekilde söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sera alanında çıkan yangının sıçradığı 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Altınova Mahallesi Okul Sokak'taki sera bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Serada başlayan yangın, yakındaki iki kamyonete sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden sürdürülürken 2 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.