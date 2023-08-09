Antalya'da Sentetik Hap ve Kokain Operasyonu: 131 Bin Adet Sentetik Hap, 9 Kilo Kokain ve 4 Silah Ele Geçirildi

Antalya polisi, kent merkezinde ve Alanya ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 131 bin adet sentetik hap, 9 kilo kokain ve 4 adet silah ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca metamfetamin, esrar, şarjör, fişek ve yüklü miktarda para da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

ANTALYA Polisi, kent merkezinde ve Alanya ilçesinde yaptığı operasyonlarda, 131 bin adet sentetik hap, 9 kilo kokain ve 4 adet silah ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol uygulaması yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda 131 Bin adet sentetik hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerin Antalya kent merkezinde düzenlediği operasyonlara dedektör köpek Çaki de katıldı. Yapılan aramalarda 9 kilo 110 gram kokain, bir miktar esrar, 4 adet silah, 4 adet şarjör, 45 adet dolu fişek, yüklü miktarda paraya el konuldu.Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.(DHA)