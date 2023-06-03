Antalya'da Şenol S. evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp sokağı kapattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ağabeyi ile tartışan Şenol S., evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı S.'yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti.

Antalya'da ağabeyi ile tartışan Şenol S., evdeki ekmek bıçağını boğazına dayayıp sokağı kapattı. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı S.'yi mahalleden bir arkadaşı ikna etti. S., elini öptüğü arkadaşına, "Bana bir şey olmasın, çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi.

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören 2 çocuk babası Şenol S.(43), alkol aldı. S., ağabeyi Birol S.'yi arayarak eve gelmesini istedi. İddiaya göre ikili telefonda tartıştı. Daha sonra evdeki ekmek bıçağını alarak sokağa çıkan Şenol S., bıçağı boğazına dayayıp, bağırmaya başladı.

İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE DİL DÖKTÜLER

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis uzun süre S.'ın elindeki bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polise ve ağabeyine tepki gösteren Şenol S., saatlerce ikna olmadı. Alnında ve boğazında hafif kesikler oluşan S., bir ara ağabeyinin olay yerine geldiği 64 ACJ 912 hafif ticari araca binmek istedi. Çevredekilerin uzaklaşması şartıyla araca binip olay yerinden uzaklaşacağını belirten Soykan'a bıçağı bırakması şartıyla araca binmesine izin verildi.

MAHALLEDEN ARKADAŞI İKNA ETTİ

Bıçağı yere bırakıp üzerinde de başka bir kesici delici alet olmadığını gösteren S., yaklaşan polisleri görünce bıçağı yerden tekrar alarak eylemini sürdürdü. S., otomobile de binmeyerek bir çöp konteyneri üzerine çıktı. Olayı duyan ve S.'ın mahalleden arkadaşı olduğu öğrenilen Durmuş Ali G., iki saatin ardından S.'ı kısa sürede ikna etmeyi başardı. S., elindeki bıçağı alan arkadaşının lini de öpüp, "Bana bir şey olmasın ne olur. Çocuklarımın yüzüne bakamam" dedi. S., ambulansta ilk müdahalesinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.(DHA)