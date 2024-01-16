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Antalya'da Semt Polikliniğinde Görevli Personeller Hasta Yakınları Tarafından Darbedildi

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki semt polikliniğinde görevli iki personel, hasta yakınları tarafından darbedildikleri iddiasıyla polise başvurdu. Sağlık çalışanı ve güvenlik görevlisi, tartışma sırasında darbedildiklerini, hakarete ve tehdide maruz kaldıklarını ve polikliniğin camının kırıldığını öne sürdü. Olayla ilgili darp raporu alıp şikayetçi olan personeller, şüpheliler hakkında suçlamalarla işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki semt polikliniğinde görevli iki personel, hasta yakınları tarafından darbedildikleri iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniğinde görevli sağlık çalışanı Serkan M. ile güvenlik görevlisi İsmail Ş, 3 hasta yakını ile aralarında çıkan tartışmada darbedildiklerini, hakarete ve tehdide maruz kaldıkları, polikliniğin camının da bu kişilerce kırıldığını öne sürdü.

Poliklinik doktorunun, sağlık çalışanının şiddet görmesi nedeniyle "beyaz kod" verdiği olayla ilgili Serkan M. ile İsmail Ş. darp raporu alıp, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Polise, tartışmada üzerlerine çakmak ve araç anahtarı da atıldığını iddia eden Serkan M. ayrıca yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığını, mesai arkadaşı İsmail Ş. ile giysilerinin yırtıldığını beyan etti.

Olaya karışan şüpheliler hakkında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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