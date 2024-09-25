Antalya'da Şelalede Boğulan İranlı Turistin Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için şelaleye giren İran uyruklu turist boğuldu.

Gebiz Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi'ni kız arkadaşı ile gezmeye giden İran uyruklu Mohsen Boreshjan (40), şelalenin döküldüğü yerde serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Boreshjan'ın suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, suda yaptıkları aramada Boreshjan'ın cansız bedenine ulaştı.

Boreshjan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.