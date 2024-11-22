Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sel ve Dolu Tarım Alanlarını Vurdu

Antalya'da Sel ve Dolu Tarım Alanlarını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu, özellikle Manavgat ve Serik ilçelerinde seraları etkileyerek su baskınlarına neden oldu. Bazı vatandaşlar oluşan havuzlarda eğlenirken, ziraat odası başkanı, temizlenmemiş kanalların büyük sorun yarattığını belirtti.

Sel sularında sabunla banyo yaptı, yağmur kimine eğlence kimine eziyet oldu

Antalya'da sel ve dolu seraları vurdu

ANTALYA - Meteoroloji 4'ncü Bölge Müdürlüğü'nün dün turuncu kod olarak yaptığı ve Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağış uyarısının ardından bugün sabah saatlerde Manavgat ve Serik'in bazı mahallelerine şiddetli yağmur seraları da vurdu. Yağmur sebebiyle Manavgat Yavrudoğan ve Serik Belkıs Mahallesi'nde bazı seraları su bastı. Vatandaşlar seralarda biriken suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Serik ilçesinde seraları yağmurla birlikte dolu vururken yine Serik ilçesinde yollarda biriken sular kimi vatandaşlara eğlence oldu. Sabunu alıp suyun içine giren ve banyo yapan bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yağmurun lokal olarak bazı yerlerde kuvvetli olduğunu belirterek, "Bizim en büyük sıkıntımız kanalların temizlenmemiş olması. Kanalları temizletmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Yalı Çapkını final mi yapıyor, Yalı Çapkını bitiyor mu? Türkiye Macaristan maçı ne zaman? 23 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 23 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu? Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü? WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! (CANLI) Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.