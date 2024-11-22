Antalya'da Sel ve Dolu Tarım Alanlarını Vurdu

Sel sularında sabunla banyo yaptı, yağmur kimine eğlence kimine eziyet oldu

Antalya'da sel ve dolu seraları vurdu

ANTALYA - Meteoroloji 4'ncü Bölge Müdürlüğü'nün dün turuncu kod olarak yaptığı ve Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağış uyarısının ardından bugün sabah saatlerde Manavgat ve Serik'in bazı mahallelerine şiddetli yağmur seraları da vurdu. Yağmur sebebiyle Manavgat Yavrudoğan ve Serik Belkıs Mahallesi'nde bazı seraları su bastı. Vatandaşlar seralarda biriken suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Serik ilçesinde seraları yağmurla birlikte dolu vururken yine Serik ilçesinde yollarda biriken sular kimi vatandaşlara eğlence oldu. Sabunu alıp suyun içine giren ve banyo yapan bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yağmurun lokal olarak bazı yerlerde kuvvetli olduğunu belirterek, "Bizim en büyük sıkıntımız kanalların temizlenmemiş olması. Kanalları temizletmeye çalışıyoruz" dedi.