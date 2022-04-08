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Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler, İl Jandarma Komutanlığının iftar programında bir araya geldi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da şehit aileleri ve gaziler, İl Jandarma Komutanlığının iftar programında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan katıldı.

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, konuşmasında, peygamber ocağında, anlamlı bir iftar sofrasında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla oruç açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şehitlerin ve gazilerin vatan için büyük fedakarlık yaptığını anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz ve gazilerimizin ülkemiz için yaptığı fedakarlığı ifade etmeye kelimeler asla yetmez. Onlar bizim istikbalimizin ve şanlı tarihimizin ölümsüz kahramanlarıdır. Bizim tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlık tarihidir. Onların kahramanlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Şehitlerimizin emaneti olan sizler için ne yapsak azdır. Asla hakkınızı ödeyemeyiz. Devlet ve millet olarak sizlere sahip çıkmak, bizlerin en önemli, öncelikli görevidir."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da tüm kahraman şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Şehit aileleri, gazilerle iftar programında bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Özfidan, ay yıldızlı bayrak için şehadet şerbetini içen kahramanların emanetlerinin ve gazilerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

AA / Oktay Özden - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, Şehit, Güncel, Haberler

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