Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Şehit ve Gazi Aileleri Özel Klipte Buluştu

Güncelleme:

Antalya'da şehit ve gazi aileleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla özel klip hazırladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesince Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımlanan, hava ve su altı gösterilerine de yer verilen klip için tek tip kıyafet giyen şehit ve gazi aileleri, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Antalya'da şehit ve gazi aileleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla özel klip hazırladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesince Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımlanan, hava ve su altı gösterilerine de yer verilen klip için tek tip kıyafet giyen şehit ve gazi aileleri, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını işaret diliyle de kutlayan şehit ve gazi ailelerinin, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladığını belirtti.

Kentteki çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelerek şehitlik, gazilik, vatan ve bayrak sevgisi üzerine konferanslar yaptıklarını kaydeden Yurdakul, "Ayrıca Antalyaspor'u da ziyaret ederek futbolcular ve yönetim kurulu ile 'Çanakkale geçilmez' afişi açtık. Bir aylık süreçte özel olarak hazırladığımız, hava ve su altı gösterilerinin de bulunduğu videoda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Çanakkale 18 Mart Türkiye Antalya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
title