Antalya'da Şehir Tarihi Araştırmaları Konferansı Düzenlendi

Antalya'da turist rehberlerinin şehir tarihi araştırmalarında doğru yöntem ve kaynaklardan faydalanmaları, bilimsel bir bakış açısı kazanmalarını desteklemek amacıyla "Şehir Tarihi Araştırmalarında Metodoloji" konferansı düzenlendi.

Antalya Rehberler Odası tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program, Antalya Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diren Çakılcı, rehberlere, turizm rehberliği ve tarih bölümü öğrencilerine şehir tarihi araştırmalarına yönelik bilgi verdi.

Şehirlerin nasıl bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini anlatan Çakılcı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Çakılcı, AA muhabirine, Antalya'da profesyonel olarak meslek hayatını sürdüren çok sayıda rehber olduğunu söyledi.

Rehberlerin araştırma ve incelemelerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Çakılcı, "Amacımız rehberlerimize şehir tarihi araştırmalarında bilimsel metodolojiyle ilgili bir yaklaşım, bakış açısı kazandırabilmek. Rehberlerimizin en önemli uğraş alanları şehirler, şehirlerin tanıtımı, dolayısıyla bir şehir araştırmasına başlarken nasıl bir yöntem izleyecekleri, literatürdeki araştırmalarla ilgili okumaları nasıl yapmaları gerektiği, hangi kaynaklardan nasıl faydalanmaları gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya ise turist rehberliğinin çok disiplinli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Doğru bilgi ve kaynaklardan faydalanmanın önemine dikkati çeken Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Rehberlerimize belli bir destinasyon, turizm bölgesi hakkında doğru kaynaklardan nasıl araştırma yapacaklarını, tarihçilerin bu noktada izlediği yolu ve bunu nasıl uygulayabilecekleri noktasında bir vizyon geliştirmeye çalışıyoruz. Şehirlerin tarihi, kültürel katmanları, şehrin tarihsel süreç içinde etkileşimde bulunduğu yerler, ekonomik boyutu, sanayi faaliyetleri, şehrin önde gelenlerinin yaptığı katkılar gibi farklı bilgilendirmeler var. Bunları toplu bir biçimde, aralarındaki ilişkiyi de anlayabilecek şekilde bir vizyon vermeyi amaçlıyoruz. Antalya'da çok sayıdaki 5 yıldızlı oteli, deniz turizmi, güzel sahilleriyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında da çok sayıda antik kenti, Selçuklu'dan bugüne kadar gelmekte olan bir Türk nüfusu bulunuyor. Bu nedenle şehrin kültürel katmanları çok geniş. Bunları bütüncül bir ilişki içerisinde, doğru kaynaklara erişerek anlayabilmemiz için bu eğitimi önemli buluyoruz."