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Antalya'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde kentte 1 milyon 925 bin 946 seçmenin 6 bin 40 sandıkta oy kullanacağını, 11 bin 520 kolluk gücünün görev alacağını bildirdi.

Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında, pazar günü gerçekleşecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili seçim takviminin işlediğini söyledi.

Seçim yasaklarının devam ettiğini belirten Şahin, "Bu süre içerisinde bugüne kadar arkadaşlarımız, kolluk güçlerimiz, diğer kamu görevlileri sahada olup propaganda sürecinin huzurlu bir şekilde devam etmesi yönünde çalışmalar yapıyor." dedi.

Antalya'da ciddi bir hadise, olumsuzluk yaşanmadığına dikkati çeken Şahin, seçime kalan birkaç gün içinde aynı huzurlu ortamın devam etmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde aldık"

Cumartesi günü son 24 saat kala propaganda yasağının başlayacağını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Son 24 saat ve seçim günü yapılacakları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Antalya'da 1 milyon 925 bin 946 seçmen, 6 bin 40 sandıkta oy kullanacak. Sandık güvenliğinin sağlanması için 7 bin 349 polis, 4 bin 171 jandarma olmak üzere toplam 11 bin 520 kolluk gücü sahada olacak. Tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde aldık. Kolluk görevlilerimiz takviyelerle beraber göreve hazır. Sandıkların nakli, güvenliği ve tüm tedbirlerimiz hem ilçe seçim kurulu başkanlarımızın hem de arkadaşlarımızın koordinesinde tamamlanmış durumda."

İradenin sandığa, bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yansıdığı bir seçim olmasını temenni ettiklerini anlatan Şahin, ilave tedbir ihtiyacı olursa bunu da İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda değerlendirip tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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