Haberler

Antalya'da Sazlıkta Yangın: 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Sazlıkta Yangın: 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan sazlık yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında iki ev zarar gördü.

ANTALYA'da sazlıkta çıkan yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yer alan sazlıkta çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu alana da ulaşınca TOMA'lar da devreye girdi. Vatandaşlar da hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 2 evin kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.