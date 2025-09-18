Haberler

Antalya'da Sazlıkta Çıkan Yangın 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında iki ev kısmen zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'da sazlıkta çıkan yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yer alan sazlıkta çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu alana da ulaşınca TOMA'lar da devreye girdi. Vatandaşlar da hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 2 evin kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
