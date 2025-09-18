ANTALYA'da sazlıkta çıkan yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yer alan sazlıkta çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu alana da ulaşınca TOMA'lar da devreye girdi. Vatandaşlar da hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 2 evin kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Yangın 2,5 saatte kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,