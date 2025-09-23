Haberler

Antalya'da Sazlık Yangını, Bölge Halkı ve İtfaiye Mücadele Etti

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde Düden Çayı kanal boyundaki sazlıkta, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kanal boyunda evleri bulunan aileler, kano ve teknelerle açılıp, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti ancak sonuç alınamadı. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekibinin de mısır tarlalarından dolayı yangına müdahalede zorluk çektiği belirtildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
