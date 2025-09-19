Antalya'da Sazlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırcami Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerleri ve seralara yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, bazı sera ve bahçelerde hasara neden oldu. Yangında, bir bağ evi ile biri kullanılmayan iki katlı iki ev ve bazı bahçelerde tarım aletlerinin depolandığı barakalar kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca yangının çıktığı alanda bulunan bir köpek barınağı da hasar gördü. Barınaktaki köpekler, ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli yerlere tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi, bazıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölge sakinleri yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek verdi.

Bazı tarım arazileri, bir iş yeri ile arı kovanlarının da zarar gördüğü yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da katıldığı çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.