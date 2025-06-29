Antalya'da Sazlık Alanda Yangın Korkuttu

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Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, çevredeki seraları tehdit etti. Vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seraların bulunduğu bölgede sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Serik ilçesine bağlı Çakallık mahallesi Kır mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen nedenle sazlık alanda yangın çıktı. Seralara yakın alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla çevredekiler gerçekleştirdi. Kovalara doldurdukları sularla yangına müdahale eden vatandaşlar, yangın seralara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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