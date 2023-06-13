Antalya'da 'Sazan Sarmalı' Operasyonu: 13 Gözaltı

Antalya merkezli 10 ilde 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle yapılan dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçta kullanıldığı belirtilen bilgisayar, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 2 milyon 80 bin lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.