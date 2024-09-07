Antalya'da Sarp ve Dağlık Bölgede Orman Yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması çalışmaları güçleştirirken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.
BÖLGE SARP VE DAĞLIK, RÜZGAR ETKİLİ
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması çalışmaları güçleştirirken, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.