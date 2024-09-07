Antalya'da Sarp ve Dağlık Bölgede Orman Yangını

BÖLGE SARP VE DAĞLIK, RÜZGAR ETKİLİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması çalışmaları güçleştirirken, 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankerinin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri yangına müdahale ediyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.