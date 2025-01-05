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Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Kutlandı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Kutlandı
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Antalya'nın Saklıkent bölgesinde düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 5 kilometre yürüdü. Etkinlikte şehitler anılarak saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, dim zamanın soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının anısını yaşatmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Saklıkent'te yürüyüş yapıldı.

Antalya Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Bu toprakta izin var" temasıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüdü.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın, tarihin hüzünlü sayfalarından birini oluşturduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gürhan, Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplandıklarını ifade etti.

Programa, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Derin, kurum yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, AFAD, gençlik merkezi gönüllüleri, şehit, gazi yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
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