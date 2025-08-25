Antalya'da Şantiye Kazası: İşçi Merdivenden Düşerek Bacağını Kırdı

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 12 binasının şantiyesinde su deposunda izolasyon çalışması yaparken merdivenden düşen Mustafa Tufan'ın bacağı kırıldı. Tufan, 1 metrelik girişi olan su deposundan itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içerisinde yer alan Teknokent AR-GE 12 binası şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Mustafa Tufan, su deposunda 2 metrelik merdivene çıkıp, izolasyon işine başlamak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Tufan, merdivenden düşerek bacağını kırdı. Tufan'ın bağrışlarını duyan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, su deposuna girişin 1 metre olduğu yere merdivenle inip, Tufan'a müdahale etti. İtfaiye ekibi, ayağa kalkamayan Mustafa Tufan'ı kaşık sedyeye alarak çalışanların da yardımıyla halatla su deposundan çıkardı. Güvenli bölgeye alınan Tufan, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.