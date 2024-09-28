Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sanayi Sitesinde Yangın: 10 Milyon TL Zarar

Antalya'da Sanayi Sitesinde Yangın: 10 Milyon TL Zarar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanlarda çıkan yangında 3 iş yeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 10 milyon TL'lik zararın meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise polis tarafından araştırılıyor.

ANTALYA'da, sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve iş yerlerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana gelirken, iş yeri sahipleri gözyaşı döktü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, Yeşil Sanayi Sitesi 5024 Sokak üzerinde bitişik halde bulunan alüminyum, oto tamir ve boya satışı yapılan dükkanlarda meydana geldi. İş yerlerinden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş yerlerini saran alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, oto tamir ve alüminyum dükkanındaki yangını kontrol altına alırken, boya dükkanında kimyasalları söndürmek için saatlerce uğraştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla alevleri kontrol alarak söndürürken, 3 iş yeri ve otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin iş yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, olayı haber alarak gelen iş yeri sahipleri, gözyaşı döktü.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında boya malzemeleri satan iş yerinde kafes içerisinde bulunan 4 muhabbet kuşu kurtarıldı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangını haber alarak iş yerine gelen oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, "Beni gece saatlerinde dükkanın yanıyor diye biri aradı, 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Ciddi olduğunu fark edince hemen buraya geldim. İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söyledi. Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çeksin. Benim iş yerimde yaklaşık olarak 4 milyon liralık zararım var. Diğer dükkanlarda da bir o kadar var diye düşünüyorum" dedi.

Polis, yaklaşık 10 milyon TL'lik zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Otomobil Antalya 3-sayfa Ekonomi Güncel Çevre Yaşam Polis Kepez

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya 1221 FSK Küçükçekmece Sinop CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Alanya 1221 FSK Küçükçekmece Sinop maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sarıyer Kırklarelispor Maçı Hangi Kanalda? 1461 Trabzon FK - Kastamonuspor Maçı Yayın Bilgisi Sarıyer Kırklarelispor CANLI İZLE! TFF 2. Lig Sarıyer Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sarıyer Kırklarelispor nereden izlenir? 1461 Trabzon FK GMG Kastamonuspor CANLI İZLE! TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, nereden izlenir?? Çankaya SK - Efeler 09 Maçının Yayın Bilgisi Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });