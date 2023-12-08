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Antalya'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda, sahte ve taklit zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi ve iş yerlerine hijyen eksikliği ve ruhsatsız faaliyet nedeniyle idari ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Gündoğdu mahallelerindeki 2 depoda, sahte ve taklit zeytinyağının bilindik bir markayla satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine düzenlenen operasyonda, 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağdan alınan numuneler, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gıda deposu olarak da kullanılan bu iş yerlerine, hijyen eksikliği ve yetersizliği nedeniyle 18 bin lira idari ceza uygulandı. Depolarda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle işlem de başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gündoğdu Hisarcık Antalya Kepez Güvenlik Suç Ekonomi Güncel Haberler

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