Antalya'da Sahte Plaka Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Antalya'da sahte plaka basarak internet üzerinden satış yapan bir kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda sahte plaka ve basım malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.