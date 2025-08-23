Antalya'da Sahte-Kaçak İçki Operasyonu: 119 Bin Litre Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 119 bin 500 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da sahte-kaçak içki imalatçılarına yönelik 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini, 7 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda; Antalya'da 5 ayrı adreste sahte-kaçak içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği belirlendi. Adreslere düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte-kaçak içki ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

