Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

Antalya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Manavgat'ta sahte içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler V.Ş, G.K. ve Ş.Y'ye ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda şişelenmiş 120 litre sahte ve yabancı bandrollü içki ile boş şişeler, sahte bandroller ve etiketler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan adliyeye sevk edilen V.Ş. tutuklandı, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. AA / Fatih Hepokur - Güncel Münir Karaloğlu Hisarcık Manavgat Antalya Güncel Haberler

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