Üye Girişi
Haberler

Antalya'da sahte evrakla kamyon dolandırıcılığı

Güncel Haberler

Antalya'da sahte belgelerle kamyonlara uygunluk belgeleri düzenleyerek, noterden tascil işlemleri yapılan 10 araca el konuldu, 10 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

Antalya'da sahte evrakla kamyon dolandırıcılığı

ANTALYA Antalya'da sahte belgelerle kamyonlara uygunluk belgeleri düzenleyerek, noterden tascil işlemleri yapılan 10 araca el konuldu, 10 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar çerçevesinde, kamyonlara sahte uygunluk belgesi düzenleyerek, noterden tescil işlemleri yapılan 10 kamyona el konuldu. Olayla ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 10 şahsa yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title