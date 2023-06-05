Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da bazı iş yerlerine sahte 100 dolar verildiği şikayeti üzerine yapılan çalışmada, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.