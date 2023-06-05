Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da bazı iş yerlerine sahte 100 dolar verildiği şikayeti üzerine yapılan çalışmada, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.
Antalya'da piyasaya sahte dolar sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerine alışverişte sahte 100 dolar verildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel