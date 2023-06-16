Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da piyasaya sahte dolar sürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya merkez ve ilçelerinde piyasaya sürülmek üzere il dışından yüklü miktarda sahte dolar getirileceğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli şahısların kullandığı araç Akseki ilçesinde durduruldu. Şüpheli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 85 bin sahte dolar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.