Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da alışveriş merkezlerinde sahte dolar ile alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.

ANTALYA'da alışveriş merkezlerinde sahte dolar ile alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Mali Suçlar bürosu ekipleri, kent merkezindeki mağazalardan sahte 100 dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarını aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Mali Şube ekipleri, Kazım Özalp Caddesi üzerindeki esnafın kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Farklı mağazalardan alışveriş yapan 2'si kadın 4 kişiyi tesbit eden ekipler, 4 kişiyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalarda 30 adet sahte 100 Dolar, 11 adet sahte 50 Dolar, 1 adet sahte 10 Dolar ve 3 adet sahte 5 Dolar olmak üzere toplam 3.575 sahte dolar ele geçirildi. Aynı kişilerin İstanbul'da da sahte dolar ile alışverişler yaptığını belirledi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.(DHA)