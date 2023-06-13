Antalya'da sahte belgeyle Hazine arazileri satan 31 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Hazine arazilerini sahte belge düzenleyerek sattıkları öne sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Orman Kanunu'nun 2B maddesi uygulaması kapsamında orman dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilmesi gereken arazilerin usulsüz olarak 75 kişiye satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin 6 ay teknik ve fiziki takiplerini yaptı.

Takip sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.