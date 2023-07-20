Antalya'da sahte belgelerle kamyonlara el konuldu

Antalya'da sahte belgelerle kamyonlara uygunluk belgeleri düzenleyerek, noterden tescil işlemleri yapılan 10 araca el konuldu, 10 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar çerçevesinde, kamyonlara sahte uygunluk belgesi düzenleyerek, noterden tescil işlemleri yapılan 10 kamyona el konuldu. Olayla ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 10 şahsa yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA