Antalya'da Sahte Belgelerle Gayrimenkul Satışı Yapmaya Çalışan 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da sahte belgelerle yurt dışındaki bir kişinin gayrimenkulünü satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin gayrimenkulünü sahte nüfus cüzdanı ve belgelerle satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda sahte belge ile gayrimenkulü 15 milyon bedelle satmaya çalışan D.Ş. tapu müdürlüğünde, dolandırıcılık olayını organize eden S.A, M.H.A. ve H.K. ise farklı bir adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.