Antalya'da sahte belge operasyonu: 5 tutuklama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 milyon dolar değerindeki 56 bin metrekare araziyi noter üzerinden sahte vekaletname ile satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.