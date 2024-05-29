Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satışı Yapan 6 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi satışı yaptığı tespit edilen 6 zanlı tutuklandı.

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi sattıkları tespit edilen 6 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bazı kişilerin para karşılığında sahte basın kartı, sahte basın trafik kartı ve polis telsizi sattığını belirledi.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik ve "5809 sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 27 Mayıs'ta yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Antalya trafik Güvenlik Suç Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title