Antalya'da Sahte Alkol Operasyonunda 2 Bin 550 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 bin 550 litre sahte alkol, bin 350 adet boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatları ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Antalya'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 2 bin 550 litre sahte alkol, bin 350 adet boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatları ele geçirildi.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bir işyerinin deposunda yapılan aramada 2 bin 550 litre sahte alkol, bin 350 adet boş içki şişesi ve güvenlik bilyesi çıkartma aparatları ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı. - ANTALYA